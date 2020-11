Błaszczak: Opozycja nie ma umiejętności rządzenia

- To taka metoda, którą opozycja uprawia - chce przejąć władzę przez ulicę i zagranicę. Dla niej to jest ten element uliczny. Agresywny tłum, który atakuje policję, który w sposób wulgarny eksponuje swoje hasła. Ten wulgaryzm na ulicach ma, moim zdaniem, związek z edukacją, z nauką - skomentował minister obrony narodowej.

- Z jednej strony mówią, że to strajk kobiet, a jak się przyjrzymy tej agresji, tym wulgaryzmom, to widzimy, że to nijak ma się do zachowania kobiet - ocenił.

Protesty Strajku Kobiet rozpoczęły się po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Zdaniem Mariusza Błaszczaka, w praworządnym państwie to Trybunał Konstytucyjny jest od tego, żeby badać zgodność ustaw z konstytucją "i tak się dzieje". Minister dodał, że "ta agresywna opozycja, która walczy właśnie przez ulicę i zagranicę" nie przyjmuje praworządnych orzeczeń.

- Mamy do czynienia z takim typem ludzi, którzy uważają, że oni mają rządzić Polską, chociaż naród wybrał inaczej - powiedział szef MON.

Minister obrony był także w Polskim Radiu pytany, czy obóz rządzący zajmie się wkrótce podziałem województwa mazowieckiego i dekoncentracją mediów. - Rozmawiamy o wielu sprawach. Realizujemy program Prawa i Sprawiedliwości, program, który został poparty przez większość narodu w wyborach w 2015, w 2019 r. - odparł oceniając, że PiS różni się tym od opozycji.

- Opozycja nie ma planu rządzenia i nie ma umiejętności rządzenia - stwierdził minister. Jego zdaniem, politycy opozycji potrafią tylko używać wulgaryzmów i okazywać agresję, "w tym rzeczywiście się specjalizują".

- Taka miałkość opozycji jest bardzo charakterystyczna - mówił Mariusz Błaszczak oceniając, że opozycja nie ma planu, nie ma umiejętności rządzenia, "ale za wszelką cenę" chce "się dorwać do władzy". Według szefa MON, PiS konsekwentnie realizuje swój "program poparty przez naród w wyborach".