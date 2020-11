Rosja: Nawalny pozwał Pieskowa o zniesławienie

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Aleksiej Nawalny współpracuje z zachodnimi służbami specjalnymi oraz, że zainspirowały go one do oskarżeń pod adresem prezydenta Władimira Putina. Pieskow twierdził, że opozycjonista wykonuje instrukcje amerykańskiego wywiadu CIA. - To nie on pracuje z zachodnimi służbami, a służby te pracują z nim. Konkretnie pracują z nim w tych dniach specjaliści amerykańskiej CIA - powiedział Pieskow. - Wszystko, co on wygłasza, wkłada mu w usta ta organizacja - dodał i podkreślił, że "nie pierwszy raz" zachodnie służby "dają różne instrukcje" Nawalnemu.

