Niemiecka prasa o wecie Polski i Węgier: Igranie z ogniem, pokerowa rozgrywka

Zakładnicy polityki wewnętrznej

Regionalny dziennik „Rheinische Post” ocenia, że blokując budżet UE „Polska igra z ogniem”, bo grozi jej polityczna i gospodarcza katastrofa, jeśli zrezygnuje z miliardów z UE. Gazeta ocenia, że gdyby zależało to od premiera Mateusza Morawieckiego, to szybko znalezionoby „kompromis w sprawie kompromisu”. „Ale ostatnie słowo w Warszawie nalezy do Jarosława kaczyńskiego, szefa prawicowo nacjonalistycznej partii rządzącej PiS. A ten jest zatwardziałym eurosceptykiem i przyjacielem Orbana. Kaczyńskiemu chodzi przede wszystkim o utrzymanie władzy PiS w Polsce, a to od miesięcy jest zagrożone” – pisze „Rheinische Post”. I wyjaśnia, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który „chętnie zastąpiłby Morawieckiego jako szef rządu, domaga się utrzymania blokady, dopóki mechanizm praworządności nie zostanie zdjęty ze stołu”. Według gazety tylko Viktor Orban może „wyciągnąć Kaczyńskiego z opałów”.

Podobną opinię wyraża gazeta „Berliner Zeitung”, która podkreśla, że umiarkowani konserwatyści w polskim obozie rządzącym chcą porozumienia z UE i „uważają się za ofiary ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który uchodzi za hardlinera”. Dziennik podkreśla, że partnerzy w UE powinni wiedzieć o tych wewnętrznych targach w Polsce i „również zacząć rozgrywkę pokerową”. „Nikt w tej grze nie ma naprawde interesu w tym, by na dłuższą metę torpedowac budżet UE. Niemcy powinni trwać przy kryteriach praworządności przy wypłatach środków i wzmocnić umiarkowane siły w Polsce i na Węgrzech. Ostatecznie także kancelrz Angela Merkel wie, podział UE nie jest w inetresie Polski i Węgier. Mówiąc prostymi słowami: potrzebują pieniędzy” – ocenia „Berliner Zeitung”.