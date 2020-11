Katarzyna Pikulska: Dymisja rządu albo strajk generalny

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem, Katarzyna Pikulska, lekarka znana z protestu rezydentów, zapytana rolę Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet, odpowiedziała, że jest to rola pośrednicząca między rządem a ludźmi, którzy protestują. - Rada konsultacyjna Strajku Kobiet powstała po to, żeby zebrać głosy ludzi, które są niewysłuchane przez rząd i dowiedzieć się z czego ludzie są niezadowoleni i jakie sektory życia powinny być zmienione i w jaki sposób. Po to Strajk Kobiet stworzył Radę Konsultacyjną, która gromadzi ekspertów z różnych dziedzin, takich jak: edukacja, zdrowie, prawa mniejszości, prawa kobiet i prawa pracowników. Jesteśmy po to, żeby zebrać głos ulicy, przekształcić w najważniejsze postulaty i przedstawić je rządowi – wyjaśniała członkini rady konsultacyjnej.

Poniżej dalsza część artykułu