Przemysław Czarnek o "wulgarnych i obscenicznych zachowaniach ludzi oświaty"

Przed Ministerstwem Edukacji Narodowej w al. Szucha w Warszawie zebrało się w poniedziałek kilkaset osób. Protestujący mają ze sobą banery z napisami m.in. "Czarnek do domu”. Do sprawy na antenie Polsat News odniósł się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Ja jestem powołany przez pana prezydenta na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego po uzgodnieniu z kierownictwem naszej koalicji Zjednoczonej Prawicy. Tu są decydenci, którzy są władni odwołać mnie z tego stanowiska - powiedział. - Minister to nie jest funkcja na lata, na określony czas. To funkcja do zadań, które trzeba realizować tu i teraz - dodał.

Poniżej dalsza część artykułu