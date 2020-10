Komentarze po decyzji TK. "Piekło kobiet", "Kaczyński odpowie"

W czwartek Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek 119 posłanek i posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją dwóch przepisów tzw. ustawy antyaborcyjnej.

TK uznał, że przepisy dotyczące aborcji eugenicznej jest sprzeczny z Konstytucją.

Decyzję Trybunału krytycznie ocenili politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. "Pomysł aby moment kiedy walczymy z pandemią wykorzystać do zaostrzania przepisów antyaborcyjnych mógł narodzić się tylko w naprawdę chorej głowie. Po tych wszystkich protestach kobiecych. To nie jest prawo. To bezprawie" - napisał Sławomir Nitras.

"Zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci bez mózgów, bez płuc - to barbarzyństwo i zwykła podłość. Za mało im ludzkich łez. Żadna władza nie trwa wiecznie. Ich także. To, że przebrali się w togi, żeby skrzywdzić kobiety, niczego nie zmienia. Odwrócimy tę decyzję. Trzymajcie się!" - skomentował Adrian Zandberg.

"Tchórzliwi posłowie PiS boją się kobiet i pod osłoną pandemii, rękami tak zwanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zdecydowali o zaostrzeniu ustawy aborcyjnej" - oceniła Elżbieta Gapińska.

"Kaczyński za to odpowie" - zapowiedział Adam Szłapka.