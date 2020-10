Sasin: Politycznie Kaczyński ważniejszy od Morawieckiego

- W rządzie najważniejszy jest premier - powiedział Jacek Sasin, pytany w RMF FM o to, kto jest najważniejszy w Radzie Ministrów. Wicepremierowi przypomniano jego dawną wypowiedź: "Jarosław Kaczyński jest kimś ważniejszym, niż premier. Jest szefem większości parlamentarnej, a bez niej nie byłoby ani rządu, ani premiera".

- To jest oczywiście prawda - odparł Sasin. Dodał, że jeśli chodzi o rząd, to jest on "pewną organizacją". - I tutaj na czele rządu stoi premier, natomiast oczywiście jest tak, że rząd ma swoje zaplecze polityczne, a na czele tego zaplecza politycznego stoi Jarosław Kaczyński. I w tym sensie, politycznie, pod względem pozycji politycznej, jest ważniejszy - stwierdził wicepremier. Ocenił, że to, co powiedział, jest oczywiste.