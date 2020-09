Czym zajmie się nowy rząd? Sobolewski: Reformą sądownictwa

- Chcemy przez najbliższe minimum trzy lata realizować to, do czego zobowiązaliśmy się przed Polakami - zadeklarował. Pytany o plany rządu, Sobolewski odparł: - To, co będziemy realizować w najbliższym czasie poprzez ustawy w Sejmie wynika z umowy (koalicyjnej - red.).

- Rąbek tajemnicy mogę zdradzić. Na pewno będzie kontynuacja reformy sądownictwa, bo to jest to, z czym w 2015 r. szliśmy do wyborów (i co) rozpoczęliśmy - dodał.

Na pytanie o kierunek reform Sobolewski stwierdził, że "to będzie niedługo prezentowane jako projekty ustaw". - I wtedy będziemy mówić o szczegółach - zastrzegł.

Pytany, czy "na tapecie" jest sprawa dekoncentracji mediów szef Komitetu Wykonawczego PiS powiedział, że "na tapecie jest szeroko rozumiane słowo 'media'". - Na pewno chcemy, aby w tym roku ten temat jeszcze zaistniał w przestrzeni medialnej, ale też i w przestrzeni ustawodawczej - dodał.