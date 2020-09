Sondaż: Kto skorzysta na konflikcie w Zjednoczonej Prawicy?

W środę miało dojść do kolejnego spotkania Ziobry z Kaczyńskim. Jak podał w nocy ze środy na czwartek PAP elementem porozumienia między PiS a Solidarną Polską ma być wejście do rządu Kaczyńskiego jako wicepremiera i koordynatora działania resortów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Elementem nowej umowy koalicyjnej ma być też zmniejszenie liczby resortów przypadających koalicjantom PiS - z dwóch do jednego. Ma to związek z planowaną rekonstrukcją rządu, która zakłada zmniejszenie liczby resortów z obecnych 20 do ok. 14.

W piątek wieczorem doszło do kolejnego spotkania Kaczyńskiego i Ziobro.

W sobotę PiS, Porozumienie i Solidarna Polska podpisały nową umowę koalicyjną. Ma ona gwarantować koalicjantom PiS po jednym stanowisku ministerialnym w rządzie i po jednym ministrze bez teki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ponadto umowa ma gwarantować miejsca na listach wyborczych Zjednoczonej Prawicy przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi wszystkim obecnym parlamentarzystom PiS-u i Porozumienia.