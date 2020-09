Nieoficjalnie: Obowiązek notyfikacji KE ws. "Piątki dla zwierząt" nie został dotrzymany

8 września prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego partia złoży projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Projekt trafił do Sejmu 11 września, trzy dni później został skierowany do pierwszego czytania. Debata nad projektem odbyła się 16 września. 337 posłów przy sprzeciwie 72 i 11 osobach wstrzymujących się zdecydowało, by komisja rolnictwa i rozwoju wsi przedstawiła sprawozdanie w sprawie projektu umożliwiające rozpatrzenie sprawy na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

Komisja pracowała całą noc, a 17 września posłowie głosowali nad losem poprawek i wniosków mniejszości (jeden wniosek, złożony przez posła Konfederacji Grzegorza Brauna, nie został przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek z PiS poddany pod głosowanie). Po północy 18 września ustawa została uchwalona i skierowana do Senatu.

W Sejmie projekt poparła większość posłów PiS, KO i wszyscy z Lewicy, przeciw głosowała większość klubu Koalicja Polska - PSL-Kukiz'15, Solidarna Polska i wszyscy posłowie koła Konfederacji.

Nowelizacja wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra (z wyjątkiem królika) i zakaz uboju rytualnego na eksport. Większość przepisów ma obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia, zakaz hodowli zwierząt futerkowych - po 12 miesiącach.

Z uwagi na to, że przepisy "Piątki..." wpłyną na jednolity rynek unijny, istnieje wymóg notyfikacji KE.

Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że Komisja Europejska nie została powiadomiona o ustawie. "Z prawnego punktu widzenia polskie władze powinny zgłaszać środki, które wchodzą w zakres kompetencji UE. Dotyczy to np. zakazu hodowli zwierząt futerkowych czy zasad uboju rytualnego" - cytuje swego informatora z KE RMF FM.