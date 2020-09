Kamil Bortniczuk: Jarosław Kaczyński byłby czynnikiem stabilizującym polskiego rządu

- Od tego czy poprę ustawę zależy to, w jakim kształcie opuści Senat. Z tego co mi wiadomo, to nie było to przedmiotem umowy koalicyjnej - powiedział na antenie Polsat News poseł Kamil Bortniczuk, odnosząc się do tzw. „Piątki dla zwierząt”. - Nie przypadkiem nie zagłosowaliśmy przeciw. My (posłowie Porozumienia, red.) wstrzymaliśmy się od głosu, bo popieramy ten kierunek. Absolutnie uważamy, że prawa zwierząt powinny być chronione i przy hodowli powinno się dochowywać dobrostanu zwierząt. Z perspektywy gospodarki nie podoba nam się nieuwzględnienie kilku zapisów - dodał.

Zapytany, co musiałoby się stać, żeby on sam poparł ustawę, odpowiedział, że "vacatio legis" powinno zostać zwiększone, tak, aby przedsiębiorcy mieli więcej czasu, by spłacić kredyty i "wymyślić sobie sposób na przebranżowienie się”. - Senat jest opozycyjny, ale to ma być izba mądrości i refleksji. Niech się wykaże i poprawi zapisy, które będą służyły polskim przedsiębiorcom i państwu - stwierdził Bortniczuk.