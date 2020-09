Szymon Hołownia zakłada partię. Nie stanie na jej czele

Na konferencji prasowej Szymon Hołownia - prezenter telewizyjny i kandydat na prezydenta z ostatnich wyborów - oświadczył, że wszedł do polityki, by "na dobre zmienić" ją i Polskę. Zarzucił obozowi rządzącemu i opozycji, że zajmują się tylko same sobą.

- Potrzebna jest nowa polityka, która zaangażuje obywateli i pokaże ich sprawczość - przekonywał. Dodał, że polityka powinna być "mądra", a prowadzący ją powinni w rozwiązywaniu problemów korzystać z wiedzy ekspertów.

- Dlatego nasz ruch ma trzy elementy: głowę, serce i ręce. Głowę - czyli nasz Instytut Strategie 2050, serce - czyli stowarzyszenie Polska 2050 - mówił.

- Przystępujemy do procesu rejestracji partii politycznej. To ten trzeci element, który zapowiadaliśmy - poinformował Hołownia. - To będzie partia, jakiej w Polsce jeszcze nie było - stwierdził. Nie ujawnił nazwy nowej formacji.