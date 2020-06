Morawiecki: Język pogardy został skonstruowany przez Tuska i jego doradców Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Rządy PO to były rządy nocnego stróża, który w czasie poprzedniego kryzysu schował się do stróżówki, przykrył kocykiem i czekał, aż kryzys minie - powiedział w rozmowie z WP premier Mateusz Morawiecki. Pytany o język debaty publicznej w kontekście użytego przez prezydenta porównania wpływu rządów PO-PSL na gospodarkę do wpływu koronawirusa szef rządu stwierdził, że cały język pogardy został skonstruowany przez Donalda Tuska i jego doradców od marketingu politycznego.