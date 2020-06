Duda o rządach PO-PSL: Gorszy wirus niż koronawirus

Na wiecu wyborczym w Krakowie Andrzej Duda przekonywał, że przez ostatnie pięć lat filarami jego prezydentury były rodzina, bezpieczeństwo, praca, infrastruktura i godność. - To co dla nas, Polaków, wszystkich uczciwych ludzi w naszym kraju, tak bardzo ważne - mówił.

"Działałem przez te pięć lat dla ludzi"

Ubiegający się o reelekcję prezydent zapewnił, że swoje zobowiązania z kampanii wyborczej z 2015 r. realizował "z powodzeniem".

- To przede wszystkim wsparcie dla rodziny, realizacja konstytucyjnej zasady, że rodzina otrzymuje wsparcie ze strony państwa - i otrzymała, w postaci programu 500 plus, 300 plus, leków dla seniorów 75 plus, trzynastej emerytury, uczciwych waloryzacji - podkreślił.

Odnosząc się do realizowanej w ostatnich latach polityki społecznej Duda dodał: - Nie robiliśmy tego, co robili nasi poprzednicy. Przecież oni podwyższyli podatek VAT, podwyższyli wiek emerytalny, przeciwko czemu protestowało całe polskie społeczeństwo. Wbrew ludziom to zrobili, a ja działałem przez te pięć lat dla państwa, dla ludzi. Wszystko, co robiłem, robiłem, by moim rodakom żyło się lepiej.