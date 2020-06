Witold Waszczykowski: Warto utrzymywać kontakty z USA, bo nie mamy oferty z Europy

Waszczykowski mówił także o relacjach Polski z Unią Europejską i o wkładzie środków unijnych na inwestycje realizowane w naszym kraju. - Co nam Unia daje? Przecież żeby nam dała, najpierw musimy włożyć potężną składkę - powiedział. - Niech pan odliczy składkę, niech pan odliczy pieniądze wydane na armię ekspertów europejskich w Polsce, którzy piszą granty, niech pan odliczy koszty obsługi bankowej kredytów, jakie musimy wziąć, żeby wziąć wreszcie te wszystkie granty, które Unia nam daje. Proszę następnie policzyć, ile pieniędzy z funduszy spójnościowych wraca następnie do Unii Europejskiej - podkreślił.

Zdaniem polityka przynależność do Unii Europejskiej "opłaca się z powodów geopolitycznych, ponieważ jesteśmy we w miarę stabilnej instytucji, która funkcjonuje od kilkudziesięciu lat". - I nawet jeśli będą tam zawieruchy, to przez kilkadziesiąt lat będzie jeszcze funkcjonowała na zasadzie inercji urzędniczej. To jest geopolityka, która jest ważniejsza niż pieniądze - wskazywał. - Po drugie mamy dostęp do wspólnego rynku, na którym to zarabiają nawet płatnicy netto. Na otwartości rynku się zarabia - ocenił. - Warto być w Unii ze względów geopolitycznych, ze względu na otwarty rynek, bo tam zarabiają przedsiębiorcy, bo jest Schengen, bo są otwarte granice dla przepływu biznesu, także naszych pracowników. I to są wartości, o które zabiegamy, żeby utrzymać. A to są wartości, które chcą między innymi pogwałcić założyciele Unii Europejskiej - podkreślił Witold Waszczykowski w TVN24.