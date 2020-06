Tajwan: Opozycja łańcuchami blokowała dostęp do sali obrad parlamentu User:Bcody80 at en.wikipedia / Public domain

W parlamencie Tajwanu doszło do starć pomiędzy parlamentarzystami rządzącej krajem Demokratycznej Partii Postępowej (DPP) a opozycyjnymi parlamentarzystami z Kuomintangu - co drudzy przez noc okupowali salę obrad parlamentu, blokując dostęp do niej łańcuchami i krzesłami w proteście przeciwko "tyranii" rządu.