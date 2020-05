Donald Tusk: Strach przed PiS? To fajtłapy i nieudacznicy

Donald Tusk, były premier i szef Europejskiej Partii Ludowej odniósł się w TVN24 między innymi do daty wyborów prezydenckich. - Wszystko powinno zależeć od niezależnych instytucji. Problem polega na tym, że te decyzje zapadają w gronach, które niekoniecznie są do tego uprawnione. Po to stworzono PKW, aby ludzie za to odpowiedzialni tego typu kwestie rozstrzygali - powiedział. - Wydaje się, że w przeciwieństwie do tego, co przygotowywał minister Sasin, do tej imitacji wyborów, jaką przygotowywali politycy PiS-u, obecnie sytuacja jest trochę lepsza. Dzięki poprawkom Senatu, dzięki temu, że przywrócono rolę PKW, przynajmniej w jakimś zakresie. Mam nadzieję, że te wybory będą mogły się odbyć. Jeśli się odbędą, oczywiście wezmę w nich udział i będę namawiał wszystkich, aby głosowali - dodał. - Władza, która ponosi odpowiedzialność za kraj zdecydowała o kolejnych poluźnieniach. Uważam, że generalnie czas izolacji kończy się. Nie ma tygodnia, żeby premier Morawiecki nie informował o tym, ile poluzowań władza zaproponuje. - Mam nadzieję, że odpowiedzialny rząd wie, co robi, mówiąc, że będzie można uczestniczyć nie tylko w weselu czy mszy, ale także w wyborach - podkreślił.

Jak stwierdził szef Europejskiej Partii Ludowej, „problem polega na tym, że te wybory są obciążone grzechem pierworodnym tego, co PiS zrobił na początku maja”. Byłoby źle gdyby czyniono odpowiedzialnymi za to zło, które się dziś dzieje w odniesieniu do wyborów prezydenckich, opozycję, Senat czy mnie. Choć oczywiście do winy Tuska zdążyliśmy się już wszyscy przyzwyczaić, to byłaby już poważna przesada - stwierdził Tusk. - Chciałbym, aby w końcu ta sprawa stanęła na nogach, a nie tak jak do tej pory, na głowie. Ktoś w Polsce jest konstytucyjny, prawny, odpowiedzialny za przeprowadzenie tych wyborów. To jest PKW. Problem polega na tym, że dziś spotykają się panowie Kaczyński, Ziobro i Gowin, i podejmują decyzje, które nie powinny należeć do partyjnych liderów i tych, którzy uczestniczą w tych wyborach, pośrednio lub bezpośrednio, tylko do niezależnych instytucji. Ta sprawa w jakiejś mierze została zaprzepaszczona. To nie jest jedyny grzech konstytucyjny i prawny, który obciąża tę władzę - ocenił. Jak podkreślił, „w interesie wszystkich jest, żebyśmy razem wybrnęli z tego zaułka”.