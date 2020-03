Izrael: Koronawirus uratował Netanjahu

—Nie możemy dopuścić do czwartych wyborów parlamentarnych z rzędu— oświadczył Benny Ganc motywując przyjęcie propozycji premiera. Do tej pory powtarzał niezmiennie, że nie widzi dla siebie miejsca w rządzie kierowanym przez Netanjahu. Epidemia. Ponad 3 tys. zainfekowanych obywateli Izraela oraz dziesięć ofiar śmiertelnych wszystko zmienia.

Ganc podłączył karierę Netanjahu do respiratora — w ten sposób skomentował „Jerusalem Post” decyzję przywódcy Niebiesko-Białych Benny’ego Ganca o wejściu do rządu premiera Benjamina Netanjahu. Oznacza to, że warunkach kryzysu pandemii powstanie rząd wielkiej koalicji z dotychczasowym premierem jako szefem gabinetu. Ganc zostanie w tym rządzie wicepremierem. Po 18 miesiącach nastąpi zmiana miejsc na stanowisku premiera i Netanjahu odda kierownictwo rządu swemu dotychczasowemu przeciwnikowi politycznemu. Oczywiście jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Wielu obserwatorów nie wierzy, że Netanjahu dobrowolnie odda władzę.

Trzy dotychczasowe elekcje do Knesetu, od kwietnia ubiegłego roku do marca tego roku, nie wyłoniły zwycięskiego ugrupowania zdolnego do utworzenia rządu większościowego. Po niedawnych wyborach prezydent powierzył misję utworzenia rządu Benny’emu Gancowi, który zamierzał utworzyć rząd mniejszościowy z poparciem ugrupowania Arabów izraelskich. Nie ma mowy aby w państwie żydowskim mogli oni liczyć na stanowiska ministerialne w rządzie ale zdecydowani byli wesprzeć rząd Ganca w walce z antypalestyńską polityką Benjamina Netanjahu. Ale nawet z poparciem Arabów Ganc miał problemy z skompletowaniem większości co najmniej 61 deputowanych w 120 osobowym Knesecie. Nawet gdyby się udało miałoby to być rozwiązanie tymczasowe. To już historia.

Benny Ganc zdecydował się na koalicję z Netanjahu nawet za cenę rozbicia własnego bloku Niebiesko- Białych. Jego decyzja sprawiła, że blok opuściły dwa ugrupowania i Ganc może liczyć obecnie na poparcie 15 posłów. Po wyborach miał wsparcie 33, trzy głosy mniej niż Likud.

Netanjahu stoi na czele rządu najdłużej w historii Izraela. Ma obecnie sporo czasu na ułożenie problemów z wymiarem sprawiedliwości. I wie jak to zrobić.