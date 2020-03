Netanjahu wygrał, ale zabraknie mu dwóch głosów do większości? AFP

Premier Izraela Beniamin Netanjahu, opierając się na wynikach badań exit polls, ogłosił zwycięstwo swojego Likudu w przedterminowych wyborach do Knesetu. Jednak zaktualizowane wyniki badań exit polls wskazują, że Likudowi i jego sojusznikom zabraknie dwóch głosów do uzyskania większości w parlamencie. Po przeliczeniu 90 proc. głosów głosów też wszystko na to wskazuje.