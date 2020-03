Co dla Netanjahu: fotel premiera czy ława oskarżonych?

Trzecie w okresie ostatniego roku wybory parlamentarne w Izraelu wygrał premier Netanjahu i jego prawicowy blok Likud, zdobywając najprawdopodobniej 36 miejsc w 120-osobowym Knesecie. Razem z partiami sojuszniczymi mógłby liczyć na 59 mandatów. Tak to wyglądało we wtorek pod wieczór po obliczeniu 90 proc. głosów.

W pierwszym wypadku może doprowadzić do uchwały Knesetu wyposażającej premiera w immunitet w sprawach karnych. Jako premier mógłby też doprowadzić do wyboru nowego prokuratora generalnego, który mógłby uznać, iż zarzuty korupcyjne są pozbawione podstaw. Musiałby jednak stać na czele rządu.

Szas i UTJ to ortodoksyjne ugrupowania religijne, z którymi obecnie nie po drodze Liebermanowi i jego wyborcom rekrutującym się niemal w całości z liczącego 2 mln obywateli środowiska żydowskich imigrantów z byłego ZSRR. Tym bardziej że Lieberman żąda objęcia służbą wojskową wszystkich ortodoksyjnych Żydów, co wywołuje alergiczne reakcje u ortodoksów.

– Wybory koncentrowały się wokół problemu, kto właściwie ma rządzić Izraelem. Czy ma to robić wybrany przez obywateli premier, czy też decydować w tej sprawie mają sądy i prokurator – mówi „Rzeczpospolitej” Icchak Klein z konserwatywnego think tanku Kohelet Policy Forum. Zwraca uwagę, że kraj jest w tej sprawie podzielony i podział ten się pogłębia.

Takie oceny wydają się potwierdzać wyniki badań Izraelskiego Instytutu Demokratycznego (IDI) ze stycznia. Jedna trzecia respondentów uznała, że najważniejszym tematem kampanii była sprawa oskarżeń pod adresem Netanjahu. Na dalszych miejscach znalazły się problemy ekonomiczne, wzrost cen, bezpieczeństwo, sprawy religii w życiu społecznym. Na końcu tej listy znalazła się tematyka relacji palestyńsko-izraelskich i planu pokojowego Donalda Trumpa. Otwiera drogę do aneksji przez Izrael znacznych obszarów okupowanego Zachodniego Brzegu, a przewidywane utworzenie na pozostałych terenach państwa palestyńskiego zostało obwarowane warunkami praktycznie nie do spełnienia.

Kampania Netanjahu nabrała przyśpieszenia kilka tygodni temu, w chwili gdy otrzymał cenny prezent od Władimira Putina, który ułaskawił młodą Izraelkę skazaną w Rosji na wiele lat więzienia za posiadanie niewielkiej ilości marihuany. Została zatrzymana na lotnisku w czasie tranzytu z Indii do domu. Jej uwolnienie poszło na konto Netanjahu. Do pełni szczęścia brakuje mu po poniedziałkowych wyborach bardzo niewiele. Nikt nie wyobraża sobie kolejnych przyśpieszonych wyborów do Knesetu. Izraelskie media spekulują więc, że dojść może do utworzenia rządu jedności narodowej z udziałem Likudu i Niebiesko-Białych. Oczywiście pod kierunkiem Netanjahu.