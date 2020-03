Andrzej Duda: Czasem trzeba zatrzymać działania własnego obozu

- To jest prawdziwa polityka prorodzinna. Dla mnie to jest ważny element ustroju, który jest wpisany w polską konstytucję, społecznej gospodarki rynkowej, ustroju gospodarczo-politycznego, który zbudował Europę Zachodnią w jej zamożności - mówił Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że nadal wiele zadań musi zostać zrealizowanych. - By to wszystko mogło być dokończone, by mogło być dalej realizowane, potrzebna jest dobra współpraca pomiędzy prezydentem, rządem i parlamentem, czyli większością parlamentarną - powiedział. - To jest niezwykle istotne, by tu był spokój i zgoda - dodał.

- Czasem zostanie popełniony jakiś błąd, jak jakaś decyzja jest niesłuszna, prezydent musi interweniować i zatrzymać działanie nawet własnego obozu politycznego, z którego wyszedł i które popiera - kontynuował prezydent.

Duda przekonywał mieszkańców, że musi zostać dokończona reforma wymiaru sprawiedliwości. Wskazał na potrzebę modernizacji armii i naprawy służby zdrowia.