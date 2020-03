Artur Bartkiewicz: Ryzyko bycia memem

„Gdy na pracuj.pl zaznaczyłeś jednocześnie pracę biurową i na świeżym powietrzu" – to jeden z komentarzy, którym opatrzono niefortunne zdjęcie prezydenta. I nie chodzi wcale o to, że sytuacja miała miejsce na opustoszałej stacji kolejowej w małym miasteczku. Chodzi o bijący w oczy kontrast między majestatem prezydenta państwa, które przecież – jak wiemy – powstało z kolan, a pofalowaną linią płyt chodnikowych, na których stanęło krzesło podtrzymujące ów majestat w czasie podpisywania ustawy. Żeby było jeszcze bardziej groteskowo – całości dopełniały szerokie kadry pokazujące pewne osamotnienie prezydenta w tej nietypowej przestrzeni. To zaś wywołało skojarzenia z oślą ławką, zupełnie niegodną głowy państwa, które – jak przekonują rządzący – jest w Europie prymusem.

Można odnieść wrażenie, że temu, kto wymyślił taką scenografię, umknęło – lekko licząc – ostatnich 20 lat, w czasie których nasza cywilizacja stała się obrazkowa do tego stopnia, iż nawet komiksy wielu wydają się przegadane. Dziś komunikacja to często wymiana emotikonów i memów. Ile można na tym przegrać, przekonał się Bronisław Komorowski, kiedy internet zalały zdjęcia pokazujące, jak wchodzi na krzesło w japońskim parlamencie (i nic nie dały wyjaśnienia, że był to podest do robienia fotografii). Równą popularność zdobyło zdjęcie na ulicy z młodym człowiekiem opatrzone wygłoszoną przez prezydenta radą, by zmienił pracę i wziął kredyt. Najgroźniejsze jest to, że wobec mema polityk jest bezradny – bo o tym, co jest memetyczne, decyduje internetowy vox populi. A suweren – o czym często mówią rządzący – ma zawsze rację.