Jan Duda: Córka prezydenta nie emigruje z Polski

Dodał, że gdy dochodzi do spotkań, rozmowy dotyczą na ogół "tego, co się dzieje w kręgach znajomych, rodziny". - My nie politykujemy - zadeklarował.

Pytany, czy udziela rad synowi lub je od niego otrzymuje, Jan Duda odparł: - Tutaj mamy całkowitą autonomię. - Ani ja nie czuję się upoważniony, żeby w jakikolwiek sposób komentować decyzje centralne ani też on; wręcz jasno stwierdza: "musisz działać według własnego uznania", jeśli już nawet wchodzą jakieś kwestie decyzyjne - powiedział dodając, że w jego przypadku tych kwestii "nie ma znów tak dużo".