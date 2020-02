Seksskandal we Francji. Stronnik Macrona rezygnuje ze startu

O sprawie zrobiło się głośno w mediach społecznościowych.

W piątek polityk ogłosił rezygnację ze startu w wyborach na mera Paryża. Benjamin Griveaux powiedział, że w internecie trwa ohydna kampania wymierzona w jego życie osobiste. - Moja rodzina na to nie zasłużyła. Nikt nie powinien być celem takich ataków - oświadczył poseł.

- Przez ponad rok moi bliscy i ja byliśmy obiektem pomówień, kłamstw, plotek, anonimowych ataków, ujawnienia wykradzionych zapisów prywatnych rozmów oraz gróźb śmierci - dodał. Zadeklarował, że sprawy zaszły za daleko i że nie godzi się na dalsze narażanie swojej żony i dwójki dzieci.

Gazeta "Libération" napisała, że za ujawnienie kompromitującego nagrania odpowiada zajmujący się performancem Rosjanin Piotr Pawlenski, który chciał ujawnić "hipokryzję" Griveaux. Mężczyzna miał otrzymać film od osoby, z którą polityk miał mieć romans.

- To ktoś, kto ciągle mówi o wartościach rodzinnych, kto deklaruje, że chce być merem dla rodzin, kto ciągle wspomina o swej żonie i dzieciach, a naprawdę zachowuje się dokładnie odwrotnie - powiedział o Griveaux Rosjanin. Dodał, że sprawy seksualne innych go nie interesują. - Ale trzeba być uczciwym - stwierdził Pawlenski, który w 2013 r. usiadł nago przed Mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym w Moskwie i przybił swą mosznę do bruku. Według Pawlenskiego, Griveaux chce rządzić miastem, a okłamuje wyborców. - Jestem paryżaninem, to dla mnie istotna kwestia - zapewnił.

Benjamin Griveaux do marca zeszłego roku był rzecznikiem francuskiego rządu. Zrezygnował ze stanowiska by ubiegać się o władzę w Paryżu. Jego kandydaturę popierał prezydent Emmanuel Macron. W ostatnich sondażach 42-letni polityk zajmował trzecie miejsce.