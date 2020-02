Sondaż prezydencki: Druga tura może nie być potrzebna

Uczestnikom badania zadano pytanie: "Na kodo by pan(i) zagłosował(a)?".

Badanie miało także na celu oszacowanie wyborczego potencjału kandydatów. Jak podała "Polityka", Andrzej Duda ma minimalne poparcie w twardym elektoracie na poziomie 34 proc., a maksymalne ze wszystkich elektoratów - 51 proc. Ten drugi wynik dałby urzędującemu prezydentowi zwycięstwo w pierwszej turze.

Małgorzata Kidawa-Błońska może, według badania, liczyć na poparcie od 14 do 40 proc.

Robert Biedroń i Szymon Hołownia mają, według sondażu, minimalne poparcie rzędu 2 proc., a maksymalne - 20 proc.

W przypadku prezesa PSL poparcie waha się od 2 do 27 proc. Z kolei Krzysztof Bosak może liczyć na co najmniej 3 proc. głosów i co najwyżej 11 proc. - wynika z sondażu.