Tajlandia: Sąd nie rozwiąże partii opozycyjnej za związki z Iluminatami

Tajlandzki Sąd Konstytucyjny wydał we wtorek decyzję w sprawie rozwiązania opozycyjnej Partii Nowej Przyszłości (FFP). Sąd orzekł, że kluczowi działacze partii nie dążą do obalenia monarchii, co oznacza, że partia nie zostanie rozwiązana.