Brazylia przeniesie ambasadę do Jerozolimy

Deputowany odniósł się do wcześniejszych deklaracji swego ojca, prezydenta Jaira Bolsonaro, który zapowiadał przeniesienie brazylijskiej ambasady do Jerozolimy. - Ambasada zostanie przeniesiona. To nic nadzwyczajnego - powiedział. Dodał, że ruchem tym Brazylia chce dać przykład całej Ameryce Łacińskiej.

Eduardo Bolsonaro zadeklarował też, że Brazylia uzna Hezbollah za organizację terrorystyczną. - Będziemy wspólnie walczyć z terroryzmem. Jeżeli chcemy zapobiec atakowi terrorystycznemu, musimy pokazać siłę - stwierdził.

Premier Izraela Beniamin Netanjahu podziękował Brazylii za otworzenie przedstawicielstwa handlowego w Jerozolimie. - Nie mamy lepszych przyjaciół niż naród i rząd Brazylii - powiedział. - Izrael zawsze będzie wspierał Brazylijczyków - dodał, wspominając o udziale przedstawicieli Izraela w misji ratunkowej po katastrofie tamy w Brumadinho.