"Jeszcze demokracja czy już Białoruś?". Opozycja oburzona

Z kolei Krzysztof Bosak z Konfederacji zauważa, że "pani marszałek przez to przerwanie głosowania niepotrzebnie wykreowała newsa użytecznego dla opozycji totalnej" i dodaje, że marszałek Sejmu powinna była przeprowadzić reasumpcję głosowania (ponowne głosowanie po ogłoszeniu wyników I głosowania).

