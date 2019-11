Netanjahu jak Trump. Totalna walka o przetrwanie

Ważni politycy trafiali już w Izraelu do więzienia. Ale nie urzędujący premier. Beniamin Netanjahu zrobi wszystko, by nie być pierwszym.

Prokurator generalny postawił mu w czwartek oficjalnie trzy zarzuty korupcyjne. Wiadomo było, że kiedyś je postawi, ale uczynił to w momencie, w którym tworzenie jakiejkolwiek koalicji rządowej stanęło pod wielkim znakiem zapytania i zapowiadają się kolejne przyśpieszone wybory. Kariera najdłużej urzędującego premiera Izraelu wydawała się kończyć, nie udało mu się zebrać większości w Knesecie.

- Jestem zaniepokojony, nie wiadomo, jak długo to się będzie ciągnęło. W zasadzie Netanjahu może brać udział w wyborach, jeżeli nie ma decyzji sądu, a zanim zapadnie, upłyną lata. Jest jednak prawna szara strefa i z niej może skorzystać prokurator generalny, pewnie powie o tym już w niedzielę. Netanjahu jest teraz bowiem szefem rządu przejściowego, prokurator może się upierać, że zasady dotyczą normalnie urzędującego gabinetu - mówi rp.pl prof. Szmuel Sandler, politolog z Centrum Studiów Strategicznych Begin-Sadat.

- Netanjahu będzie czekał na nowy parlament, bo uważa, że do czasu kolejnych wyborów nie będzie mógł być sądzony, liczy na cud, że nowa większość w Knesecie zapewni mu immunitet. On ma czas i gra na czas - mówi rp.pl Uri Huppert, adwokat i lewicujący publicysta.

Czy 70-letni Netanjahu trafi do więzienia? Bo za postawione mu zarzutu grozi kara wieloletniego pozbawienia wolności?

- Walczy, by nie dotrzeć nawet do drzwi sądu. Będzie się starał o immunitet, potem wymyśli coś innego - uważa Uri Huppert. I dodaje, że politycznego chaosu Izrael może uniknąć, jeżeli dojdzie do podziału w partii premiera - Likudzie i na przykład około 20 posłów (partia ma ich 32 w 120-mandatowym Knesecie) dogada się z Bennym Gantzem, liderem drugiego dużego ugrupowania Niebiesko-Biali.

- To wielkie pytanie, co zrobi jego partia. Część może uznać, że ważniejsza jest przyszłość Likudu niż Netanjahu. Na stworzenie nowej koalicji pozostało jeszcze trzy tygodnie - mówi prof. Sandler.