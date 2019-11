Bernie Sanders oskarża Netflixa. „Miesięczna subskrypcja kosztuje więcej, niż zapłacili podatków”

„Wasza subskrypcja Netflixa za 8,99 dolara to więcej niż firma zapłaciła federalnego podatku dochodowego w zeszłym roku (nic)” - napisał kandydat w prezydenckich prawyborach demokratów. „Zamierzamy zmusić wielkie korporacje, by w końcu płaciły uczciwie” - dodał.

Your $8.99 Netflix subscription is more than the company paid in federal income taxes last year (nothing).



We are going to make massive corporations finally pay their fair share.