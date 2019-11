Władze Iranu: Dziś zobaczycie kim są prawdziwi Irańczycy

W czasie protestów spowodowanych podwyżką cen benzyny o 100 proc., ogłoszoną przez władze 15 listopada (cena benzyny wzrosła z 15 tys. riali do 30 tys. riali - czyli do ok. 20 amerykańskich centów), podpalono co najmniej 100 banków i dziesiątki innych budynków. To najpoważniejsze protesty w Iranie od czasu "zielonej rewolucji" z 2009 roku. W wyniku protestów zginąć miało ok. 20 osób.

