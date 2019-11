Kandydaci na wiceszefów NIK pozytywnie zaopiniowani

Z wnioskiem o przerwanie posiedzenia wystąpił poseł Tomasz Kostuś (Koalicja Obywatelska). Michał Szczerba z KO uzasadniał, że prezes NIK nie ma moralnego prawa, aby proponować swoich zastępców w sytuacji, gdy ciążą na nim zarzuty potwierdzone przez Głównego Inspektora Informacji Finansowej, który złożył zawiadomienie do prokuratury .

Wniosek odrzucono, a przewodniczący komisji Wojciech Szarama stwierdził, że Banasiowi nie przedstawiono formalnie żadnych zarzutów, a prawo do przedstawienia kandydatów na zastępców jest obowiązkiem ustawowym szefa NIK.

Dziś jednak w porannej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik prasowy rządu Piotr Mueller przyznał, że do tej chwili premier z raportem się nie zapoznał.

Szef rządu w ostatnią sobotę na antenie RMF FM zapowiadał, że zapozna się z nim w weekend. Jeśli - jak mówił Morawiecki - raport okaże się dla Banasia niekorzystny - "być może do niego zadzwoni".

Marian Banaś jest bohaterem afery związanej z niejasnościami dotyczącymi oświadczeń majątkowych obecnego prezesa NIK, byłego ministra finansów i byłego szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jak ujawnili dziennikarze "Superwizjera" Marian Banaś wynajmował do niedawna posiadaną przez siebie kamienicę w Krakowie poniżej ceny rynkowej, a w budynku działał hotel z pokojami "na godziny" prowadzony przez osoby związane z krakowskim półświatkiem. W reportażu przedstawiono m.in. jednego z prowadzących hotel, który w obecności dziennikarza dzwoni "do Banasia" i pyta go, jak ma zareagować na obecność dziennikarza.

"Rzeczpospolita" ujawniła, że jeden z najbliższych współpracowników Mariana Banasia z czasów jego pracy w Ministerstwie Finansów miał kierować mafią VAT-owską. Pod takim zarzutem siedzi w areszcie. Sprawa dotyczy Arkadiusza B., szefa Krajowej Szkoły Skarbowości, oraz Krzysztofa B., dyrektora Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów. Kierowana przez nich grupą przestępcza, poprzez sieć spółek, zarejestrowanych m.in. w Czechach, fikcyjnie handlowała sztuczną biżuterią oraz tarcicą i w ciągu blisko czterech lat wyłudziła 5 mln zł VAT (zarzuty ma łącznie 15 osób).

"Rzeczpospolita" ujawniła także kulisy umowy, na podstawie której Marian Banaś stal się posiadaczem krakowskiej kamienicy, darowanej mu przez byłego żołnierza AK, bardzo korzystnej dla szefa NIK.

Kim naprawdę był Henryk Stachowski, od którego Banaś otrzymał nieruchomość, piszemy w artykule "Prawdziwa historia darczyńcy Mariana Banasia".