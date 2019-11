Turcja: Fala aresztowań w armii. Zatrzymano 133 osoby

Władze Turcji oskarżają przebywającego na uchodźstwie w USA Fethullaha Gulena, byłego sojusznika prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, o zorganizowanie zamachu stanu, do którego doszło 15 lipca 2016 roku w Turcji. Ankara domaga się wydania jej Gulena przez USA.

Sam Gulen zaprzecza jakoby miał coś wspólnego z próbą puczu wojskowego, do której doszło w 2016 roku w Turcji.

W ramach czystek do jakich doszło w Turcji po nieudanej próbie zamachu stanu do aresztów trafiło 77 tysięcy osób a ok. 150 tysięcy urzędników, żołnierzy i pracowników wojska, a także innych osób zajmujących publiczne stanowiska straciło pracę.

Mimo iż od próby zamachu stanu minęły już ponad trzy lata w Turcji nadal dochodzi do aresztowań.

Zachodni sojusznicy Turcji oskarżają Ankarę o to, że pod pretekstem działań przeciwko domniemanym puczystom władze pozbywają się swoich przeciwników politycznych. Turcja zapewnia jednak, że podejmowane przez nią działania są adekwatne dla skali zagrożenia, jakie stwarza siatka, którą miał stworzyć w Turcji Gulen.