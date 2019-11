Nigel Farage: Wielka Brytania nie powinna przepraszać za swoją kolonialną przeszłość

- Nie sądzę, że powinienem przepraszać za to, co ludzie zrobili 300 lat temu. To był inny świat, inny czas - dodał.

Jego zdaniem ten argument może wykorzystać przeciwko każdej cywilizacji i każdemu państwu. - Bardzo zależy nam na przepraszaniu za przeszłość, a mniej na tworzeniu dobrej przyszłości - ocenił.

Zapytany, czy szkoły powinny uczyć więcej na temat kolonialnej historii Wielkiej Brytanii, Farage zasugerował, że inne imperia europejskie były w jakiś sposób gorsze.

Zaproponował, by porównać imperium brytyjskie do imperium belgijskiego, niemieckiego, hiszpańskiego czy portugalskiego.