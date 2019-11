Lewica prosi prezydenta o cofnięcie nominacji Macierewicza

- Na marszałka seniora Sejmu prezydent wyznaczył Antoniego Macierewicza - poinformował rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski.

W związku z ogłoszoną nominacją klub parlamentarny Lewicy przyjął wczoraj stanowisko, które przekazał dziś do Kancelarii Prezydenta.

"My, przedstawicielki i przedstawiciele klubu parlamentarnego Lewicy, zwracamy się do Pana z apelem o cofnięcie Pańskiej decyzji w sprawie powołania posła Antoniego Macierewicza na funkcję Marszałka Seniora" - czytamy.

"Nasz apel kierujemy do Pana mając na względzie poszanowanie godności Sejmu, jego powagi i majestatu oraz tradycji polskiego parlamentaryzmu. Jako reprezentanci społeczeństwa uważamy, że tytuł Marszałka Seniora przysługuje osobom a nieposzlakowanej opinii i takim samym dorobku parlamentarnym. Dlatego nie możemy zgodzić się na to, by tę symboliczną funkcję sprawował poseł Antoni Macierewicz" - uważają członkowie Lewicy.

"Antoni Macierewicz ad lat znany jest z używania języka wykluczającego i dzielącego naszą wspólnotę oraz działań na szkodę debaty publicznej i mechanizmów demokratycznych w Polsce. Jako Minister Obrony Narodowej odpowiedzialny jest między innymi za nadużycia w polskiej armil i brak szacunku i uznania dla dowództwa oraz samego Zwierzchnika Sit Zbrojnych, o czym sam Pan niejednokrotnie wspominał. Jako przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku oraz twórca Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem, był autorem licznych szkodliwych i dzielący społeczeństwo kłamstw na temat przyczyn oraz przebiegu katastrofy w Smoleńsku oraz za marnotrawstwo środków publicznych w ramach działań tejże Podkomisji" - argumentują

Stanowisko Klubu Parlamentarnego #Lewica przyjęte na spotakniu 6.11, przekazane do Kancelarii Prezydenta RP w dniu 7 listopada o godz. 10:00. pic.twitter.com/x7U8hjSvoT — Lewica (@__Lewica) 7 listopada 2019