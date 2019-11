PILNE: Opozycja ustaliła kandydata na marszałka Senatu

Profesor Tomasz Grodzki jest chirurgiem, wieloletnim działaczem PO w Szczecinie i dyrektorem jednego z tamtejszych szpitali.

W ostatnich wyborach zdobył prawie 150 tys. głosów. W trakcie starań PiS o zdobycie większości w Senacie otrzymał propozycję objęcia resortu zdrowia w przyszłym rządzie.

Podczas wspólnej konferencji prasowej liderów KO, PSL i SLD Grzegorz Schetyna mówił, że rozmowy na temat współpracy opozycji w Senacie przypomniały mu najlepsze czasy Koalicji Europejskiej.

Rekomendował Tomasza Grodzkiego jako doświadczonego senatora, który jako pierwszy głośno powiedział o próbach korupcji podejmowanej przez PiS.

Wicemarszałkiem Senatu z ramienia KO miałby zostać Bogdan Borusewicz.

Lewica ustami Włodzimierza Czarzastego zadeklarowała poparcie dla kandydata PO. SLD jako swojego kandydata na wicemarszałka przedstawi Gabrielę Morawską-Stanecką, prawniczkę.

Czarzasty podkreślał, że opozycja chce pokazać inną twarz Senatu - współpracującego i merytorycznego.

Władysław Kosiniak-Kamysz pogratulował senatorom opozycyjnym za walkę, dzięki której jest szansa, żeby pokazać inny parlamentaryzm.

- Nie będzie to izba zadymy i upokarzania opozycji, to nas różni od rządzących, który nie dają przestrzeni dla demokracji. Senat będzie otwarty dla ruchów obywatelskich i debaty - mówił Kosiniak-Kamysz. Stwierdził, że Grodzki spełnia warunki PSL wymagane do udzielenia mu poparcia.

O propozycjach PSL na wicemarszałków Sejmu, Senatu i poszczególnych komisji ludowcy poinformują po posiedzeniu klubu, które odbędzie się we wtorek 12 listopada.