USA nałożą na Serbię sankcje za zakup broni od Rosji? Vitaly V. Kuzmin [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Przedstawiciel władz USA przyjedzie w piątek do Belgradu, by przedyskutować z przedstawicielami władz Serbii zakup przez ten kraj zaawansowanych rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej, Pancyr-S1, co może narazić Serbię na sankcje USA.