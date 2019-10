Ukraina: Kijów zamyka i rozlicza

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny w Kijowie skazał w sobotę na dwa miesiąca aresztu Ołeha Gładkowskiego, byłego wiceprzewodniczącego prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy (RNBO). Przedtem zatrzymano go na stołecznym lotnisku, gdy chciał wylecieć do Belgii. Został oskarżony o nadużycia władzy.

Paszynski stał wtedy na czele parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa i obrony. Mandat deputowanego Rady Najwyższej stracił po lipcowych wyborach parlamentarnych. Państwowe Biuro Śledcze (DBR) wszczęło nowe śledztwo w tej sprawie. Co ciekawe, sprawę zainicjował Andrij Portnow, były wiceszef administracji zbiegłego do Rosji po rewolucji na Majdanie prezydenta Wiktora Janukowycza. Niedawno Portnow, po wygranej Zełenskiego i jego ekipy, powrócił do Kijowa. Na jego wniosek DBR toczy już kilka spraw, w których figuruje nazwisko byłego prezydenta. – Zrobimy wszystko, by władze nie miały innego wyjścia i to pan został następnym klientem aresztu śledczego – zwrócił się ostatnio do Poroszenki Portnow.

