Leszek Miller: Wygrał karnawał obietnic, post stoi za drzwiami

Były premier ocenił, że powrót ugrupowań lewicowych do Sejmu do sukces Włodzimierza Czarzastego, Adriana Zandberga i Roberta Biedronia. Zastrzegł, że procentowo liczba głosów oddanych na lewicę jest podobna do tej sprzed czterech lat, jeśliby dodać wyniki Zjednoczonej Lewicy i Razem.

- Tylko że wtedy cztery lata temu (Razem - red.) nie chciała iść wspólnie, no bo wtedy ta partia śniła taki piękny sen o potędze. Dzisiaj już nie śni i to się udało, że wszyscy poszli razem - mówił. - Liczono na więcej. Niektórzy mówili, że to będzie 20 proc., że to będzie druga siła, przed Platformą Obywatelską, ale sukces polega na tym, że Lewica jest w Sejmie - ocenił europoseł.