Lech Wałęsa: Nie przeproszę. Kornel Morawiecki był zdrajcą i zdrajcą pozostanie

Pytany w Radiu Zet, kogo popiera w wyborach, Lech Wałęsa powiedział, że popiera "Polskę, ale w innym wykonaniu". - Prawda może was wyzwolić. Odpowiem słowami wielkiego naszego marszałka: rodacy, dla was można zrobić wiele, z wami - niewiele. I tak zostałem oceniony po moich ostatnich wystąpieniach - dodał były prezydent.

Politycy PO byli pytani o aplauz, jakim nagrodzili Wałęsę. - Przyjęcie wystąpienia prezydenta Lecha Wałęsy było zdystansowane w porównaniu do innych relacji z sali konwencji Koalicji Obywatelskiej - stwierdził przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. - Jeżeli politycy PiS nie mają nic innego do roboty, niż sprawdzać, kto, kiedy klaskał, a kto nie, powinni zweryfikować, jak zachowywali się w trakcie przemów prezesa w Sejmie, gdy z jego ust padały złe słowa - powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Na niedzielnej konwencji KO w Warszawie Lech Wałęsa nazwał pochowanego dzień wcześniej założyciela Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego zdrajcą. Sugerował, że doszło do sfałszowania wyników do Parlamentu Europejskiego oraz deklarował, że zagłosuje na KO, choć politycy tej formacji popełniają błędy, m.in. dając się wciągnąć "na pola niewygodne", jak aborcja czy konkordat. Wystąpienie byłego prezydenta oklaskami nagrodzili czołowi politycy Koalicji Obywatelskiej - przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, kandydatka tej formacji na premiera wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

- Widząc, co się w Polsce dzieje, zaproszony na konwent PO próbowałem powiedzieć: słuchajcie, popieram was, będę na was głosował, bo nie ma żadnej siły większej, która mogłaby wprowadzić trochę porządku w kraju - tłumaczył Wałęsa. - Dlaczego mamy ponad 40 proc. poparcia dla PiS? Skąd to się wzięło? - pytał. - Powiedziałem: ta grupa już za moich czasów próbowała zrobić zamach stanu przeciwko mnie i nam - stwierdził.

Pytany, na kogo zagłosuje w wyborach powiedział, że w Gdańsku jest wiele dobrych kandydatów, w tym jego syn Jarosław, który "się nadaje".

Wałęsa zadeklarował, że nie przeprosi za słowa o Kornelu Morawieckim. - Nigdy w życiu. Był zdrajcą i zdrajcą pozostanie - powiedział.

- Tylko prawda was wyzwoli - dodał.