Łukasz Szumowski: W służbie zdrowia jest coraz lepiej

Jak podkreślił w radiowej Jedynce minister zdrowia Łukasz Szumowski, o 30 miliardów wzrosną nakłady na zdrowie oraz zwiększa się liczba personelu medycznego - lekarzy i pielęgniarek. - Jeżeli mówimy o tym, że mamy długie kolejki do lekarzy i tych lekarzy nie ma, to trzeba zwiększyć liczbę miejsc na studiach. I to zrobiliśmy, o 50 procent - powiedział. - Jeżeli mówimy, że nie mamy pielęgniarek i oddziały są zamykane z powodu braku personelu, to trzeba zwiększyć liczbę tego personelu - dodał.

