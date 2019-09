Prezydent Duda oburzony akcją "Nie świruj, idź na wybory"

W ramach akcji filmy nagrali m.in. aktor Wojciech Pszoniak, Grzegorz Turnau, Zbigniew Hołdys i Kamil Sipowicz. Autorzy akcji zachęcają do udostępniania nagrań w sieci.

Akcję skrytykowali politycy PiS, którzy zarzucają jej uczestnikom parodiowanie osób niepełnosprawnych.

- Myślę, że ktoś, kto wpadł na ten pomysł, dał bardziej świadectwo temu kim jest sam, a nie dał świadectwa o tych osobach, które parodiuje - ocenił w rozmowie z Polskim Radiem Krzysztof Szczerski.

- Jak większość Polaków, prezydent tego typu akcją jest oburzony, nie można gardzić nikim, nie można nikogo w ten sposób używać, a zwłaszcza osób, które wymagają szczególnej pomocy - dodał szef gabinetu prezydenta RP.

- To powinno też otrzeźwić wszystkich tych, którzy patrzą na tego typu akcję i uważają, że to jest PR i tego typu gierki, to jest treść demokracji. Treścią demokracji jest troska o każdego obywatela. Pan prezydent taką troskę o każdego obywatela prezentuje - ocenił.