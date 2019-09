Startuje akcja "Mam głos"

- Każda z nas jest wystarczająco kompetentna, wystarczająco mądra, żeby móc decydować o swojej reprezentacji w Sejmie. To właśnie kobiety są najbardziej świadome zagrożeń, z jakimi dziś borykają się Polska i świat: katastrofy klimatycznej, zapaści w systemie ochrony zdrowia, wyjścia z Unii Europejskiej - mówi Dziemianowicz-Bąk, która kandyduje z ostatniego miejsca wrocławskiej listy Lewicy. Hashtag projektu to #MamGłos, a inicjatorka projektu zachęca też inne kobiety do publikowania w mediach społecznościowych swoich zdjęć z krótkim komentarzem, dlaczego idą na wybory.



W ramach akcji przygotowano 5 plakatów z wypowiedziami kobiet zachęcających do głosowania. W klipie o swoim starcie mówi też kandydatka Lewicy. - Zastanawiałam się, jak chcę wykorzystać tych kilka tygodni zwiększonej ekspozycji medialnej oraz obecności na ulicach. Doszłam do wniosku, że czas kampanii wyborczej to świetna okazja, by spróbować przekonać kobiety do aktywnego włączenia się w życie polityczne - mówi Dziemianowicz-Bąk.



Politycy Lewicy w swojej kampanii podkreślają, że wspólna lista to projekt łączący "trzy pokolenia" Lewicy. W projekcie Dziemianowicz-Bąk kobiety z różnych pokoleń zachęcają do głosowania i przedstawiają różne powody, dla których to jest ważne.