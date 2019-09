Emmanuel Macron do młodych aktywistów: Jedźcie protestować do Polski

Jak pisze dziennik "Le Parisien”, prezydent Francji pytany przez dziennikarzy o protesty, które w trakcie roku szkolnego mają odbywać się w każdy piątek, zaznaczył, że jest za "wywieraniem presji na wszystkich" w kwestii przyspieszenia prac nad zmianami w podejściu do zagrożeń klimatycznych. Macron stwierdził, że ograniczanie emisji gazów cieplarnianych na Starym Kontynencie mogłoby postępować szybciej i "będzie do tego przekonywał inne kraje". - Prawda jest taka, że jest jeden gracz, który wszystko blokuje. To Polska - powiedział. - Moim celem jest przekonanie innych krajów do postępu - dodał. Jak pisze "Le Parisien", Macron zwrócił się do młodych ludzi protestujących w całej Europie: - Niech jadą do Polski! Niech pomogą mi ruszyć tych, których ja nie potrafię przekonać - zaznaczył.

Unia Europejska chciała stać się wspólnotą mającą zerowy bilans gazów cieplarnianych w 2050 roku. Agenda ta jednak nie przeszła. Na szczycie, który odbył się w czerwcu w Brukseli sprzeciwiły się takiemu celowi cztery państwa: Polska, Czechy, Węgry oraz Estonia.