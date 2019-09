Zełenski podpisał ustawę o impeachmencie

Po podjęciu decyzji w sprawie zarzutów wobec prezydenta, Rada Najwyższa będzie musiała zwrócić się do ukraińskiego Sądu Konstytucyjnego, by ten wydał opinię na temat przestrzegania procedury dotyczącej dochodzenia i przeglądu sprawy impeachmentu. Osobny wniosek zostanie skierowany do Sądu Najwyższego, który sprawdzi, czy przestępstwa, o które oskarżany jest prezydent, wypełniają przepisy dotyczące zdrady bądź zawierają się w katalogu pozostałych możliwych wykroczeń.

Dopiero akceptacja Sądu Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego będzie pozwalała na podjęcie decyzji o impeachmencie zgodnie z prawem. Za usunięciem prezydenta będzie musiało zagłosować trzy czwarte konstytucyjnego składu Rady Najwyższej.

Ustawa przewiduje również, że jeśli w Radzie Najwyższej nie znajdzie się wystarczająca większość do odsunięcia prezydenta ze stanowiska, marszałek izby w imieniu parlamentu będzie musiał przeprosić głowę państwa.