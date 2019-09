Izrael: Netanjahu i Ganc będą premierem na zmianę?

Spotkanie w cztery oczy miałoby się odbyć jeszcze dziś.

Netanjahu ponowił te propozycję podczas uroczystości upamiętniających byłego prezydenta i premiera Izraela Szymona Peresa, którego trzecia rocznica śmierci minie 28 września.

Premier przypomniał rząd jedności narodowej Peresa z Partii Pracy i jego rywala z Likudu Icchaka Szamira.

- Gdy wynik ówczesnych wyborów do Knesetu był niejednoznaczny, Peres i Szamir zgodzili się na współpracę, by wspólnie nawigować drogą Izraela w bezpieczne miejsce - mówił Netanjahu.

Zdaniem komentatorów te słowa mogą być postrzegane jako możliwa rotacja na stanowisku premiera, wzorem tej z lat 1984-88, gdy rolami na tym stanowisku zamieniali się właśnie Peres i Szamir.

Konieczość jak najszybszego podjęcia decyzji podkreśla prezydent Reuven Rivlin.

- Słyszę głośne i wyraźne głosy wzywające do szerokiego i stabilnego rządu jedności narodowej i gratuluję panu, panie premierze, przyłączenia się do tego wezwania. Odpowiedzialność do powstania rządu spoczywa na wybranych przez was urzędnikach, a zwłaszcza na przywódcach głównych partii - powiedział Rivlin.

Prezydent zapewnił, że ze swojej strony zrobi wszystko, aby zapobiec kolejnym, trzecim już wyborom. Zauważył, że obecna sytuacja Izraela ogranicza zdolność rządu do pracy na rzecz obywateli, a także utrudnia sprostanie stojącym przed krajem wyzwaniom w sferze polityki, ekonomii i bezpieczeństwa.