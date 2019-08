Paweł Rabiej o awarii w Czajce: Reakcja strony rządowej całkowicie niepoważna

Wiceprezydent Warszawy został zapytany w programie #RZECZoPOLITYCE o to, czy awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie miała wpływ na odwołanie wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. - To co się działo przedwczoraj jest absolutnie niepoważne. Oczywiście, sytuacja jest bardzo poważna. To jest awaria oczyszczalni ścieków, ścieki spływają do Wisły, tak jak płynęły siedem lat temu. To jest awaria rury, czyli kolektora i tej głównej, i tej zapasowej, która jest. Sytuację traktujemy bardzo poważnie, ale trzeba ją próbować rozwiązać, a nie budować obawy, że to jest katastrofa, klęska żywiołowa, tragedia, dramat ekologiczny, tak jak przez ostatnie 48 godzin usiłował robić to rząd - powiedział Paweł Rabiej. - Panujemy nad sytuacją. Natychmiast się tym zajęliśmy. Najważniejsze jest znalezienie rozwiązania. Chcę powiedzieć to jasno, i powtarzał to także prezydent Trzaskowski: nie ma zagrożenia życia ani nie ma zagrożenia jakości wody pitnej w Warszawie, ona jest ciagle zdatna do picia, co więcej, ma doskonałą jakość. Jest monitorowana, badana, jest podbierana dużo niżej miejsca zrzutu nieczystości do Wisły. Nie ma katastrofy ekologicznej, dlatego, że te nieczystości płynęły tam i siedem lat temu. Robimy w tej chwili wszystko, aby znaleźć alternatywę, to jest bardzo trudna awaria, dlatego, że zdarzyła się w rurociągu, który jest położony pod Wisłą. Jest w tunelu, tam gdzie są obie te rury, więc trzeba ustalić dlaczego się tam dostała woda, a następnie znaleźć sposób na przesył ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni Czajka. Wtedy wszystko wróci do normy - podkreślił.

Poniżej dalsza część artykułu