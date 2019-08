Sztab kryzysowy w Warszawie. Trzaskowski uspokaja

W związku z awarią zwołano sztab kryzysowy. Po spotkaniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że do Wisły w sposób kontrolowany spuszczane są ścieki. Jest to około trzech metrów sześciennych na sekundę.

Zanieczyszczenia dostały się do Wisły, a na miejsce przybyli specjaliści z sanepidu i wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.

- Chciałem wszystkich w Warszawie uspokoić, jeżeli chodzi o wodę. Woda jest absolutnie pitna i bezpieczna, dlatego że to miejsce, w którym mamy do czynienia z tym upustem ścieków jest poniżej wszystkich ujęć wody - powiedział Trzaskowski.

Ścieki za około 50 godzin dotrą do Płocka. Jest to pierwsze miasto z ujęciem wody z rzeki. Sytuację kontrolują służby.

- Po to od razu komunikat poszedł do wszystkich służb, również służb rządowych, żeby się przygotować - powiedział Trzaskowski. - Będziemy badali skutki tej awarii nie tyko dla Warszawy, ale we współpracy ze wszystkimi służbami, rządu również - dodał.

Jutro w tej sprawie odbędzie się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego.