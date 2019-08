Koniec rządu Włoch. Premier Giuseppe Conte zapowiedział rezygnację

Giuseppe Conte wygłosił wystąpienie w izbie wyższej włoskiego parlamentu. Zapowiedział, że z Senatu uda się do prezydenta Sergio Mattarellego, by na jego ręce złożyć rezygnację. Oświadczył, że kierowany przez niego rząd wstrzymuje działalność.

Odchodzący premier powiedział, że lider Ligi Matteo Salvini od czasu sukcesu swego ugrupowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego szukał pretekstu, by doprowadzić do wyborów parlamentarnych we Włoszech.

Giuseppe Conte zarzucił Matteo Salviniemu nieodpowiedzialność, złamanie umowy koalicyjnej, wywołanie kryzysu politycznego we Włoszech oraz kierowanie się interesem partyjnym. Mówił, że kroki szefa MSW oznaczają dla Włoch duże ryzyko.