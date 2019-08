Szwajcarskie myśliwce eskortowały samolot z rzecznikiem Kremla

Wśród członków delegacji znajdujących się na pokładzie samolotu linii Rossija był m.in. rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, doradca prezydenta Putina Jurij Uszakow i grupa dziennikarzy.

Kiedy samolot wleciał w szwajcarską przestrzeń powietrzną, dwa myśliwce zbliżyły się do niego na wysokości ok. 10,6 km i zajęły pozycje po jego obu stronach. Następnie - zbliżając się do samolotu czasem - jak twierdzi TASS - "na odległość kilku metrów", odeskortowały samolot do granicy z Francją, gdzie zawróciły.

Szwajcarskie siły powietrzne często eskortowały w przeszłości samoloty linii Rossija przelatujące nad Szwajcarią.

Kiedy w 2016 roku szwajcarskie myśliwce przez kilka minut eskortowały rosyjski samolot rządowy nad terytorium Szwajcarii rzecznik szwajcarskiej armii, Daniel Reist poinformował, że "chodziło o zidentyfikowanie maszyny" i zapewnił, że szwajcarskie siły powietrzne przeprowadzają rocznie kilkaset takich kontroli samolotów państw trzecich przelatujących nad Szwajcarią, zgodnie z zasadami ICAO (Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego).